京东携手俄罗斯最大电商Ulmart 揭开国际化大幕

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透莫斯科6月16日 - 中国第二大电子商务业者京东网上商城(JD.com Inc)(JD.O)周二表示，已与俄罗斯最大网上零售商Ulmart携手，俄罗斯成为京东准备进军海外市场第一站。
近几年随着俄罗斯互联网热，催生该国线上销售荣景，吸引了eBay (EBAY.O)和阿里巴巴(BABA.N)等全球电商的参与。
如今京东又加入这场争夺战，希望能叩开俄罗斯市场。据互联网分析公司comScore，俄罗斯在2011年超过德国，拥有欧洲最大的互联网用户数量。
京东国际业务部总裁徐昕泉(Victor Xu)对记者表示：“现在公司要进行全球化扩张。”
“最初阶段，我们是一个专注于中国商品的平台...之后，我们将成为一个全球贸易平台。”
京东援引研究公司GfK的数据称，今年俄罗斯跨国在线贸易额料较2014年增加一倍，达到140亿美元；并称中国去年在俄罗斯跨国在线贸易中的占比达63%。
京东和Ulmart计划，通过Ulmart平台--包括其网站和提货点来宣传和销售京东提供的商品。
京东还将在6月18日推出自己的俄语网站。消费者可以用信用卡、借记卡及PayPal付款，并且很快将可使用Qiwi(QIWI.O)QIWI.MM和俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank) (SBER.MM)的Yandex.Money电子钱包付款。
5月，京东还与俄罗斯快递企业SPSR-Express签署了一份合作协议。(完)
(编译 孙茉莉/许娜；审校 张荻)
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