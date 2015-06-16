京东携手俄罗斯最大电商Ulmart 揭开国际化大幕

路透莫斯科6月16日 - 中国第二大电子商务业者京东网上商城(JD.com Inc)(JD.O)周二表示，已与俄罗斯最大网上零售商Ulmart携手，俄罗斯成为京东准备进军海外市场第一站。

近几年随着俄罗斯互联网热，催生该国线上销售荣景，吸引了eBay (EBAY.O)和阿里巴巴(BABA.N)等全球电商的参与。

如今京东又加入这场争夺战，希望能叩开俄罗斯市场。据互联网分析公司comScore，俄罗斯在2011年超过德国，拥有欧洲最大的互联网用户数量。

京东国际业务部总裁徐昕泉(Victor Xu)对记者表示：“现在公司要进行全球化扩张。”

“最初阶段，我们是一个专注于中国商品的平台...之后，我们将成为一个全球贸易平台。”

京东援引研究公司GfK的数据称，今年俄罗斯跨国在线贸易额料较2014年增加一倍，达到140亿美元；并称中国去年在俄罗斯跨国在线贸易中的占比达63%。

京东和Ulmart计划，通过Ulmart平台--包括其网站和提货点来宣传和销售京东提供的商品。

京东还将在6月18日推出自己的俄语网站。消费者可以用信用卡、借记卡及PayPal付款，并且很快将可使用Qiwi(QIWI.O)QIWI.MM和俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank) (SBER.MM)的Yandex.Money电子钱包付款。

5月，京东还与俄罗斯快递企业SPSR-Express签署了一份合作协议。(完)

(编译 孙茉莉/许娜；审校 张荻)

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