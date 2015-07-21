京东启动“美国馆”在中国销售美国商品

中国电商企业京东启动“美国馆”，将向中国消费者销售进口的美国商品。“美国馆”是京东开通的第五个国家馆，之前已有“法国馆”、“韩国馆”、“日本馆”和“澳洲馆”。京东还透露，京东将成为音乐巨星泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）在中国的首家线上授权商品销售平台。路透