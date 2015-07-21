更正-京东启动“美国馆”在中国销售美国商品

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(澄清内文第二段部分内容，应为“‘美国馆’（U.S./Mall）是京东开通的第五个国家馆，本文由路透中文网编译提供)
路透7月20日 - 中国电商企业京东 称其将开始向中国消费者销售进口的美国商品。
“美国馆”（U.S. Mall）是京东开通的第五个国家馆，之前已有“法国馆”、“韩国馆”、“日本馆”和“澳洲馆”。
京东还透露，京东将成为音乐巨星泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）在中国的首家线上授权商品销售平台。(完)
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”