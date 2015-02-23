日本显示器公司与苹果洽商建造iPhone面板厂--消息人士

路透东京2月20日 - 熟悉情况的一名消息人士周五表示，日本显示器公司(JDI)(6740.T)考虑建造一座工厂，为苹果(AAPL.O)生产智能手机面板，正在争取苹果对该项目投资。

这名消息人士对路透表示，日本显示器公司想成为苹果iPhone手机高科技面板的主要供应商。

该消息人士称，这座工厂的投资额预计为2,000亿日圆(17亿美元)，计划明年投产，日本显示器公司希望苹果负担大部分投资。由于双方谈判仍然保密，消息人士要求匿名。