版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 11:48 BJT

日本热股：日本显示器早盘大涨，报导称政府基金将向其提供6.4亿美元

路透东京12月21日 - 日本显示器 股价周三早盘大涨，此前有报导称其主要的投资者--产业革新机构(INCJ)将敲定对公司6.4亿美元的援助。

日本放送协会(NHK)报导称，有日本政府背景的INCJ今日稍晚将做出决定，向公司提供750亿日圆（6.4亿美元）。

报导并称，部分资金将用于购买日本显示器发行的可转债。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐