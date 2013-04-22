Jeep考虑2014年底前在中国生产一款SUV--高管

路透上海4月20日 - 克莱斯勒(Chrysler)旗下Jeep品牌执行长Mike Manley周六在上海车展上表示，为了在中国快速发展的运动型多功能车(运动休旅车，SUV)市场上展开竞争，Jeep希望在2014年底前在全球最大的汽车市场中国生产一款汽车。

Mike Manley表示，在中国市场生产一款Jeep，“明显的选择”是最近在美国推出的Cherokee。美国是Jeep的主要市场。这款汽车第四季将在中国发售。

Manley称，在中国生产这款Cherokee是最好的选择，因为这种尺寸SUV的市场正在快速成长，而且该款汽车正处于其寿命周期的初段。

Manley表示，这款Cherokee可以很容易在湖南长沙的新厂生产。该厂是菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI、克莱斯勒和广汽集团的合资企业。

这位执行长1月在底特律车展上表示，该公司将与广汽集团在中国为当地市场生产一款Jeep。

中国是继美国之后Jeep的第二大市场。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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