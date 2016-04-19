菲亚特克莱斯勒在华推出Jeep自由侠SUV

路透4月18日 - 意大利汽车厂商菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)(FCAU.N)周一称，已推出首辆在华生产的Jeep自由侠SUV，由其广州新工厂生产。

Jeep自由侠是菲亚特克莱斯勒第二款本土生产的车型，该公司去年10月推出了Jeep大切诺基SUV。

菲亚特克莱斯勒计划利用新兴市场对SUV的强劲需求，到2018年将Jeep的全球销辆翻倍。

2015年Jeep的全球销量为124万辆，同比增加22%。

广州工厂的产能为每年16万辆，该厂是菲亚特克莱斯勒与广州汽车集团(601238.SS)的合资企业。（完）