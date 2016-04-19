菲亚特克莱斯勒在华推出Jeep自由侠SUV

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透4月18日 - 意大利汽车厂商菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)(FCAU.N)周一称，已推出首辆在华生产的Jeep自由侠SUV，由其广州新工厂生产。
Jeep自由侠是菲亚特克莱斯勒第二款本土生产的车型，该公司去年10月推出了Jeep大切诺基SUV。
菲亚特克莱斯勒计划利用新兴市场对SUV的强劲需求，到2018年将Jeep的全球销辆翻倍。
2015年Jeep的全球销量为124万辆，同比增加22%。
广州工厂的产能为每年16万辆，该厂是菲亚特克莱斯勒与广州汽车集团(601238.SS)的合资企业。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。