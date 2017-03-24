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货币新闻 | 2017年 3月 24日 星期五 21:40 BJT

美国热股：梅西百货董事会选举Jeff Gennette为执行长，盘初跌逾1%

路透3月24日 - 美国零售巨头梅西百货(Macy's)董事会选举Jeff Gennette为新任执行长，接替Terry J. Lundgren。Lundgren将继续担任董事会执行主席。

梅西百货股价盘初跌1.03%，报27.98美元。(完) (编译 王兴亚；审校 母红)
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