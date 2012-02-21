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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 22日 星期三 06:55 BJT

林书豪与“甜瓜”首度联手开局不利 尼克斯不敌网队

“甜瓜”安东尼周一复出，但是他与林书豪的组合未能充分发威，纽约尼克斯以92-100不敌新泽西网队。本场比赛林书豪砍下21分，拿到9次助攻，而缺阵七场的安东尼只得到11分。德隆·威廉姆斯命中八个三分球，创造其职业生涯新纪录，他全场为网队拿下38分。路透

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