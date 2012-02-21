林书豪与“甜瓜”组合开局不利 尼克斯不敌网队

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透纽约2月20日电---“甜瓜”安东尼周一复出，但是他与林书豪的组合未能充分发威，纽约尼克斯以92比100不敌新泽西网队。
本场比赛林书豪砍下21分，拿到九次助攻，而缺阵七场的安东尼只得到11分。
“我认为我们需要找到平衡。磨合时间很少，现在让人有点头疼，”林书豪对记者说道。
德隆·威廉姆斯命中八个三分球，创造其职业生涯新纪录，他全场为网队拿下38分。
“本场比赛完全在我们的掌控中。即使拥有‘Linsanity’，尼克斯的问题仍比我们多。上次输给尼克斯後我们很不甘心，今天终於雪耻。”德隆称。
“德隆最令我们头疼，他是联盟最棒的後卫之一。我们的斗志比不上从前，整晚都不对。”尼克斯主帅德安东尼认为。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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