林书豪小祈祷成就今日大梦想

2012年2月13日在台北，一名球迷与林书豪的海报合影。 REUTERS/Pichi Chuang

路透迈阿密2月23日电（记者 Simon Evans）---三周前在迈阿密热火体育场附近的一个小教堂，今日纽约尼克斯的当红球星林书豪做了一次简单的祷告。

这位哈佛毕业生祈祷自己不要被尼克斯裁掉，并且最终能够在NBA获得施展才华的机会。

周四热火与尼克斯再次交手前，热火大前锋乌杜尼斯·哈斯勒姆接受了路透电视采访。他表示：“我进去时晚了一些，听到牧师为书豪祈祷让他留在队中。”

哈斯勒姆是这个小教堂的常客，但他完全没有想到教堂为林书豪祈祷後，接踵而至的就是他惊人而稳定的爆发。林书豪加入尼克斯前，先後被被金州勇士和休斯敦火箭裁掉。

哈斯勒姆说道：“这是一个很好的故事，我为他的胜利感到高兴，但是他现在是我们的对手，我们要先照顾我们自己这边。”

他并表示理解为何林书豪会为自己的篮球发展祈祷。哈斯勒姆本人尽管在大学篮球赛场表现出色，但与林书豪一样，他同样在NBA选秀中落选，历经辗转才进入NBA。（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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