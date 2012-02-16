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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 16日 星期四 14:03 BJT

林书豪展现妙传功力 尼克斯七连胜

林书豪周三展示了其NBA魔幻征程中的另一杀手锏--妙传助攻，帮助纽约尼克斯主场100-85击败萨克拉门托国王，尼克斯已取得七连胜。他此役仅拿到10分，但他的妙传抢走了全场风头，全场共送出13次助攻，其中包括六次空中接力传球，帮助队友灌篮或轻松上篮得手。路透

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