尼克斯不敌热火 林书豪遇打击

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透迈阿密2月23日电（记者 Simon Evans）---纽约尼克斯周四88-102惨败于迈阿密热火。八连胜的热火给了NBA红人林书豪上了一课。
林书豪全场始终面临热火防守压力，全场得8分，却有8次失误，尼克斯在最近11场战取得9胜进程中屡试不爽的挡拆战术本场未能奏效。
本场比赛前，林书豪在尼克斯最近11场比赛中场均贡献24分、9次助攻。
热火“三巨头”再现王者风范，波什得25分、韦德20分，勒布朗·詹姆斯20分。（完）
编译：张敏 发稿：张家伟
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