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娱乐体育 | 2012年 2月 24日 星期五 11:22 BJT

尼克斯不敌热火 林书豪遇打击

路透迈阿密2月23日电（记者 Simon Evans）---纽约尼克斯周四88-102惨败于迈阿密热火。八连胜的热火给了NBA红人林书豪上了一课。

林书豪全场始终面临热火防守压力，全场得8分，却有8次失误，尼克斯在最近11场战取得9胜进程中屡试不爽的挡拆战术本场未能奏效。

本场比赛前，林书豪在尼克斯最近11场比赛中场均贡献24分、9次助攻。

热火“三巨头”再现王者风范，波什得25分、韦德20分，勒布朗·詹姆斯20分。（完）

编译：张敏　发稿：张家伟

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