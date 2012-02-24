林书豪小祈祷成就今日大梦想

三周前在迈阿密热火体育场附近的一个小教堂，今日纽约尼克斯的当红球星林书豪做了一次简单的祷告。周四热火与尼克斯再次交手前，热火大前锋乌杜尼斯·哈斯勒姆接受了路透电视采访。他表示：“我进去时晚了一些，听到牧师为书豪祈祷让他留在队中。”路透