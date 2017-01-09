耶路撒冷卡车冲撞攻击造成四死17伤 巴勒斯坦司机被击毙

路透耶路撒冷1月8日 - 一名巴勒斯坦人周日驾驶卡车闯入耶路撒冷知名的Armon Hanatziv滨海徒步区，冲撞一群以色列士兵，造成四人死亡，以色列总理内塔尼亚胡表示，这起攻击可能是受伊斯兰国(IS)鼓动。

这是耶路撒冷数月来所发生由巴勒斯坦人发动的最致命袭击，军校生成为袭击目标，当时他们刚从搭乘的巴士下车。

以色列军方表示，四位死者中有一名女性军官和三名军校生，另有17人受伤。警方表示有三名死者为女性。

警方确定卡车司机是来自以色列占据的东耶路撒冷的巴勒斯坦人，并称他已被击毙。据卡车司机的叔叔透露，该人名叫Fadi Ahmad Hamdan Qunbor，现年28岁，育有四名子女，住在Jabel Mukabar地区。

警方发言人Micky Rosenfeld表示，已以涉嫌协助袭击者的罪名逮捕Jabel Mukabar地区九位居民，其中五名为袭击者亲属。

以色列总理内塔尼亚胡视察了袭击现场，并召开安全内阁会议讨论以色列的回应。

他表示，“我们知道袭击者的身份。所有迹象表明，他是伊斯兰国的支持者。”(完)