耶路撒冷卡车冲撞攻击造成四死17伤 巴勒斯坦司机被击毙

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透耶路撒冷1月8日 - 一名巴勒斯坦人周日驾驶卡车闯入耶路撒冷知名的Armon Hanatziv滨海徒步区，冲撞一群以色列士兵，造成四人死亡，以色列总理内塔尼亚胡表示，这起攻击可能是受伊斯兰国(IS)鼓动。
这是耶路撒冷数月来所发生由巴勒斯坦人发动的最致命袭击，军校生成为袭击目标，当时他们刚从搭乘的巴士下车。
以色列军方表示，四位死者中有一名女性军官和三名军校生，另有17人受伤。警方表示有三名死者为女性。
警方确定卡车司机是来自以色列占据的东耶路撒冷的巴勒斯坦人，并称他已被击毙。据卡车司机的叔叔透露，该人名叫Fadi Ahmad Hamdan Qunbor，现年28岁，育有四名子女，住在Jabel Mukabar地区。
警方发言人Micky Rosenfeld表示，已以涉嫌协助袭击者的罪名逮捕Jabel Mukabar地区九位居民，其中五名为袭击者亲属。
以色列总理内塔尼亚胡视察了袭击现场，并召开安全内阁会议讨论以色列的回应。
他表示，“我们知道袭击者的身份。所有迹象表明，他是伊斯兰国的支持者。”(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)