沃尔玛洽购初创在线零售商Jet.com--WSJ

英国央行总裁卡尼称英国经济越发依赖强劲的消费者支出
路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。
路透8月3日 - 华尔街日报（WSJ）周三报导，沃尔玛(Wal-Mart) (WMT.N)正在洽购在线零售商Jet.com，为其斥资数十亿美元重振电子商务部门努力的一部分，旨在提高在线销售增长。Jet.com成立刚刚一年。
华尔街日报援引消息人士称，Jet.com估值可能高达30亿美元。
沃尔玛发言人Greg Hitt拒绝置评，记者未立即联系上Jet.com。
沃尔玛目前在分销和技术方面追赶亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)。沃尔玛可通过并购获得Jet.com的创新定价软件，仓储网络和客户数据。
过去五年沃尔玛大举展开并购，收购了15家初创企业，引入推动电子商务增长所需的人才和技术。其中一家初创社交数据分析公司后来成为其核心矽谷技术部门。(完)
(编译 王丽鑫；审校 白云)
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