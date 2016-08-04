沃尔玛洽购初创在线零售商Jet.com--WSJ

路透8月3日 - 华尔街日报（WSJ）周三报导，沃尔玛(Wal-Mart) (WMT.N)正在洽购在线零售商Jet.com，为其斥资数十亿美元重振电子商务部门努力的一部分，旨在提高在线销售增长。Jet.com成立刚刚一年。

华尔街日报援引消息人士称，Jet.com估值可能高达30亿美元。

沃尔玛发言人Greg Hitt拒绝置评，记者未立即联系上Jet.com。

沃尔玛目前在分销和技术方面追赶亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)。沃尔玛可通过并购获得Jet.com的创新定价软件，仓储网络和客户数据。

过去五年沃尔玛大举展开并购，收购了15家初创企业，引入推动电子商务增长所需的人才和技术。其中一家初创社交数据分析公司后来成为其核心矽谷技术部门。(完)