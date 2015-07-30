企业结盟：日本第二大钢铁生产商JFE将向台塑越南钢厂投资2.2亿美元

路透东京7月30日 - 日本第二大钢铁生产商JFE Steel周四表示，将向台塑关系企业(Formosa Plastics Group)的越南在建钢厂投资约270亿日圆(2.2亿美元)，扩大全球业务网络以推动增长。

JFE Steel表示，计划取得经营该钢厂的公司的5%股权。JFE Steel是JFE Holdings 旗下钢铁生产公司。(完)