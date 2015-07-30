企业结盟：日本第二大钢铁生产商JFE将向台塑越南钢厂投资2.2亿美元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京7月30日 - 日本第二大钢铁生产商JFE Steel周四表示，将向台塑关系企业(Formosa Plastics Group)的越南在建钢厂投资约270亿日圆(2.2亿美元)，扩大全球业务网络以推动增长。
JFE Steel表示，计划取得经营该钢厂的公司的5%股权。JFE Steel是JFE Holdings 旗下钢铁生产公司。(完)
(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”