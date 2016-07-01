焦点：英国脱欧后日本公债收益率跌跌不休 加重日本央行政策困境

路透7月1日 - 在英国公投选择退出欧盟后，日本超长债收益率(殖利率)本周跌至纪录低位，为日本央行对抗通缩的努力带来新的打击。

英国脱欧结果出炉后，投资人争相涌入主权债避险，在规模9万亿(兆)美元的日本公债市场上，超长债的收益率被掼压到逼近零水准。自从日本央行的负利率政策从2月展开后，大约四分之三的日债目前在零水准载浮载沉。

“一旦整条日债收益曲线跌至零或负，日本央行要找出新的宽松工具将更加困难，”三菱日联摩根士丹利证券资深固定收益策略师Naomi Muguruma指出。

指标10年期日债收益率周五跌至纪录低点负0.260%，20年期、30年期和40年期公债收益率本周距零水平都只差不到10个基点。

“几个月前，谁都不相信10年期日本公债收益率会跌破零，但你看现在。所以只要日本央行保持现在的货币政策，我们就不能否认20年期公债收益率早晚可能跌破零，”大和证券资深日本公债分析师Keiko Onogi称。

消息人士对路透称，虽然央行可能觉得，在收益率已经如此低的时候，增加刺激政策的效果可能减弱，但这不大可能阻止他们扩张刺激政策。

日本央行总裁黑田东彦未理会公债收益率的下跌，称这是刺激计划起效，拉低借款成本的迹象，这将进而提振支出。

不过一些批评人士怀疑大规模放松的效果。

“黑田东彦一开始说，通过扩大货币供应，可以提高通胀预期并推升物价。这种逻辑现在失灵了，”第一生命经济研究所主任研究员熊野英生说。

“如果日本央行要再次宽松，关键目的将会是制造意外，主要是为了影响外汇市场。”

然而，任何试图进一步压低收益率的举措，都将让金融机构心烦意乱，目前他们仍在努力适应负利率。

包括前债市分析师佐藤健裕在内的一些央行审议委员，对坚持通胀目标的可行性表达质疑，并称对收益率曲线走势和负利率的弊端感到担忧。

佐藤健裕称，超长期公债收益率大幅下挫，说明日本投资者是多么热衷于买入收益率仍为正的公债券种。

“很不幸，这与重新平衡资产组合的负利率政策初衷背道而驰，”他指的是央行官员努力说服投资者将投资分散至风险资产。

日本通胀图表： tmsnrt.rs/1TDD2bm

日本央行购债图表： tmsnrt.rs/1XOJUVV

(完)