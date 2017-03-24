焦点：转为美元计价犹如点石成金 日本公债由万人嫌秒变万人迷

焦点：特朗普预算案提议未来10年削减3.6万亿美元政府开支
路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。
路透东京3月24日 - 日本公债的负收益率使其成为全球最没有吸引力的公债，但金融炼金术使投资者能将这些债券转化为高收益的美元债券，从而避开美联储政策风险。
尽管短期日本公债收益率仍低于零，受到日本国内投资者的嫌弃，但在货币互换市场中操作一下，它们就变得能吸引外国投资者了。
巴克莱日圆汇率策略师Naoya Oshikubo称，“外国投资者对日本公债仍有相当高的兴趣，其中包括银行和主权债投资者，”
日本两年期公债收益率目前报负0.26%。但利用资产互换的手段，它们可以重新包装为两年期浮息美元债券，收益率约为0.30%，较伦敦银行间拆放款利率(Libor)高出30个基点。
相比美国两年期公债收益率，这样的收益率可谓大幅提高；如果投资者将他们的固息债券转换为浮息债券，美国两年期公债收益率将比LIBOR低约35个基点，而不是高出。
今年初，美元计价的日本公债收益率较LIBOR高出约70个基点。
美元计价的日本公债收益率居高不下是因为货币基差互换市场失衡；这个市场的参与者通常在一定时期内互换两种货币。
例如，投资者借入日圆，支付日圆利息，以贷出美元作为交换，并获得美元利息。换句话说，就是银行借入一种货币，同时把另一种货币当作抵押品。
理论上货币互换不会产生额外费用，但现实中，由于日本投资者对美元的需求要高得多，借入美元的一方须向借入日圆的一方支付额外费用。
这被称为美元/日圆货币基差的溢价去年大幅上涨，三个月基差在去年12月时触及近1%的高位。
溢价此后虽下滑至31个基点左右，部分归因于外资对日本公债的需求增长，但依然维持在高水平，足以保持美元计价后日本公债的吸引力。
根据来自日本财务省的数据，亚洲投资者1月买入1.379万亿日圆(123.6亿美元)日本债券，为近六年来最大净买入量。
这些亚洲投资者中，中国投资者买入8,900亿日圆日本债券，创下8月以来的最大买入规模。据信，大部分亚洲投资者的买入来自有政府背景的投资者，譬如主权财富和养老基金，他们倾向于把资金放在固定收益产品中，而不是存在银行。
日本公债受追捧之际，正逢机构投资者面对利率上升前景，削减美国公债的持有量。
分析师称，购买美元化日本公债的步伐可能放缓，但会继续吸引外资。
“这还取决于其他另类投资者有什么以美元计价的投资，”SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji称。
“但只要有可观的收益，日本公债似乎仍值得让人为之而来。”(完)
(编译 于春红/李爽/侯雪苹；审校 白云/王兴亚/孙茉莉)
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