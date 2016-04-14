上海家化集团正在洽谈收购Mayborn Group部分股权

沪综指连二日反弹收升 投资者参与意愿不强缩量震荡为主
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京4月13日 - 中国日用化学品生产商上海家化联合股份有限公司(上海家化)(600315.SS)周三表示，其控股股东正在洽谈收购Mayborn Group部分股权事宜；Mayborn Group控股婴儿用品制造商Tommee Tippee。
据Sky News周二报导，上海家化已处于深入谈判阶段，拟以近3亿英镑收购Tommee Tippee。上海家化在周三提交给上交所的声明中对此给予否认。
相反，该公司称，其控股股东上海家化集团正在谈判入股Mayborn Group，但“仍存在许多不确定性”。
Mayborn Group由英国私募股权投资公司3i(III.L)控股。
上海家化没有进一步说明。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京1月18日 - 中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。