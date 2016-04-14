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中国财经 | 2016年 4月 14日 星期四 11:50 BJT

上海家化集团正在洽谈收购Mayborn Group部分股权

路透北京4月13日 - 中国日用化学品生产商上海家化联合股份有限公司(上海家化)(600315.SS)周三表示，其控股股东正在洽谈收购Mayborn Group部分股权事宜；Mayborn Group控股婴儿用品制造商Tommee Tippee。

据Sky News周二报导，上海家化已处于深入谈判阶段，拟以近3亿英镑收购Tommee Tippee。上海家化在周三提交给上交所的声明中对此给予否认。

相反，该公司称，其控股股东上海家化集团正在谈判入股Mayborn Group，但“仍存在许多不确定性”。

Mayborn Group由英国私募股权投资公司3i(III.L)控股。

上海家化没有进一步说明。(完)

(编译 于春红; 审校 郑茵)

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