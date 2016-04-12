上海家化谈判洽购婴儿用品制造商Tommee Tippee--报导

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透4月12日 - 据Sky News周二报导，中国日用化学品生产商上海家化联合股份有限公司(600315.SS)已处于深入谈判阶段，拟以近3亿英镑(4.28亿美元)收购婴儿用品制造企业Tommee Tippee。
Sky News援引未具名消息人士称，上海家化寻求与私募股权公司3i Group(III.L)达成协议，后者是控制Tommee Tippee品牌的Mayborn Group的所有者。
报导称，最快本周就可能宣布达成协议，但也有可能推迟甚至无法达成协议。
3i Group拒绝评论有关其资产组合公司的猜测。
Sky News曾于去年9月报导，3i Group计划对Mayborn Group进行战略评估，将其挂牌出售，对其估值大约在2.75亿英镑。(bit.ly/1IKXxvR)
未能立即联系到上海家化就交易消息进行置评。(完)
(编译 王颖；审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。