上海家化谈判洽购婴儿用品制造商Tommee Tippee--报导

路透4月12日 - 据Sky News周二报导，中国日用化学品生产商上海家化联合股份有限公司(600315.SS)已处于深入谈判阶段，拟以近3亿英镑(4.28亿美元)收购婴儿用品制造企业Tommee Tippee。

Sky News援引未具名消息人士称，上海家化寻求与私募股权公司3i Group(III.L)达成协议，后者是控制Tommee Tippee品牌的Mayborn Group的所有者。

报导称，最快本周就可能宣布达成协议，但也有可能推迟甚至无法达成协议。

3i Group拒绝评论有关其资产组合公司的猜测。

Sky News曾于去年9月报导，3i Group计划对Mayborn Group进行战略评估，将其挂牌出售，对其估值大约在2.75亿英镑。(bit.ly/1IKXxvR)

未能立即联系到上海家化就交易消息进行置评。(完)