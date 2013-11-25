贾康：中国地方债总量可控 最大风险在于不透明

路透北京11月25日 -人民日报周一报导称，针对目前各界普遍关心的地方政府债务问题，中国财政部财政科学研究所所长贾康认为，目前中国地方债务总量仍在总体可控的安全区间内，但当前地方债务最大的风险在于不透明。

贾康指出，中国地方债务风险总体可控。他指出目前中国公共部门总体负债占GDP比重仍在国际上界定的安全区之内。他估计即使今年公共部门总负债率有所提高，也不会大幅突破安全区间。虽然近年来中国一直实行积极的财政政策，但公共财政赤字占GDP的比重仍属安全。

他说，中国政府体系仍有较强偿债能力。经济保持平稳增长，加强财政支出管理，预算公开力度逐年加大，为防范政府债务风险强化了制度基础。地方债多数用于交通运输、市政工程等基础设施和能源建设，形成了大量可产生现金流的优质资产，为偿债提供了一定保障。

但他同时认为，现在地方政府支出责任超出其可用财力，地方政府在“政绩考核”压力下，通过主动举债进行投资拉动GDP增长，通过借新债、还旧债的方式缓解现金流不足的压力都导致地方债务不断膨胀。

贾康谈到，目前在局部地区和项目领域，仍存在着较高的风险积累，需要防患于未然。此外，总体而言隐性负债不透明、不规范所带来的绩效损失和不利于事先防范风险的负面影响不可忽视。化解地方债务风险要让地方债透明化，通过建立地方债管理制度，实现地方政府“阳光融资”。

贾康建议把地方公债的规模逐步扩大来置换、替代地方融资平台等形成的隐性负债。此外，还应建立起地方债的预警防控机制，包括建立地方政府性债务偿债基金，防止风险扩散。从长期看，逐步推进完善地方税种，加快完善地方税体系，建立严格的地方财政预算制度及其监管体系。（完）

(发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)

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