贾康：房地产税改革可先行先试 立法和试点同时推进

路透北京11月19日 -中国财政部财政科学研究所所长贾康表示，房地产税包括房产税和房地产相关的其他税收，未来改革应立足于“公平土地税负，强化保有环节”。具体到实践中，目前在部分地区房产税改革的先行先试和立法并不矛盾，可同时推进。

中国证券报周二援引贾康的话指出，房地产税包括房产税，也包括房地产相关的其他税收。未来房产税改革应积极稳妥扩大试点范围，积累经验，目前房产税开征还需有关部门出具方案，不排除首先出台一定范围内的暂行条例，然后上升到全国通行的法律。需要说明的是，立法与先行先试并不矛盾，可两条路径同时展开，在地方试点中积累经验。

他强调，在推进个人住房房产税试点之外，还应下调过高的住房用地税负，提升过低的工业等用地税负，合理设定公共设施、行政用地税负，提高城乡建设用地综合利用效率。

他还认为，今后需要简并流转交易环节税费，重点发展保有环节房地产税，将住房流转带来的增值收入纳入个人所得税改革统筹考虑。计税依据为房屋、土地评估价值，合并评估征收。对不同类型的住房设定具体税率,实行基本住房扣除，对改善性住房应实行低税率，对享受与长期投资性住房实行中度超额累进税率，投机性（短期持有）住房实行高度超额累进税率。

中国国家税务总局也正在研究扩大房产税改革试点。而中国国际经济交流中心研究报告日前建议将目前住房开发流转环节的税负转移到保有环节。基于扩大试点范围，力求从2015年1月1日起在全国推进个人住房房产税改革，加快地方税源建设。(完)

(发稿 张晓翀／林琦；审校 林高丽)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。