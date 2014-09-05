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时事要闻 | 2014年 9月 5日 星期五 11:51 BJT

原农行董事长蒋超良被任命为吉林省代理省长

路透北京9月5日 - 新华视点官方微博周五援引吉林省人大决定称，任命中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)原董事长蒋超良为吉林省副省长、代理省长。

农行本周稍早宣布，蒋超良提出辞去董事长、执行董事、董事会战略规划委员会主席及委员职务。此前据吉林日报报导，中央决定由蒋超良任吉林省委委员、常委、副书记。

在出任农行董事长之前，蒋超良自2000年起任中国人民银行行长助理，2002年起先后任湖北省副省长，交通银行(3328.HK)(601328.SS)董事长，国家开发银行副董事长、行长。(完)

(发稿 李贺；审校 张喜良)

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