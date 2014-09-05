原农行董事长蒋超良被任命为吉林省代理省长

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透北京9月5日 - 新华视点官方微博周五援引吉林省人大决定称，任命中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)原董事长蒋超良为吉林省副省长、代理省长。
农行本周稍早宣布，蒋超良提出辞去董事长、执行董事、董事会战略规划委员会主席及委员职务。此前据吉林日报报导，中央决定由蒋超良任吉林省委委员、常委、副书记。
在出任农行董事长之前，蒋超良自2000年起任中国人民银行行长助理，2002年起先后任湖北省副省长，交通银行(3328.HK)(601328.SS)董事长，国家开发银行副董事长、行长。(完)
(发稿 李贺；审校 张喜良)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。