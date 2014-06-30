原国资委主任蒋洁敏等三人因受贿等问题被双开--中纪委

中国重申反对韩国部署萨德系统--外交部发言人
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透北京6月30日 - 中国中纪委网站周一宣布，对国务院国资委原主任蒋洁敏、原公安部副部长李东生、中国石油天然气集团公司原副总经理王永春给予开除党籍以及行政开除处分（双开），三人涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。
中纪委网站称，李东生和蒋洁敏利用职务上的便利为他人谋取利益，索取、收受巨额贿赂，上述行为已构成严重违纪，其中受贿问题涉嫌违法犯罪。
中国石油天然气集团公司原副总经理、党组成员兼大庆油田有限责任公司原总经理、党委副书记王永春利用职务上的便利为他人谋取利益，收受巨额贿赂。上述行为已构成严重违纪，其中受贿问题涉嫌违法犯罪。
去年12月，李东生涉嫌严重违纪，被免去其公安部副部长、党委副书记职务。李东生是2009年调任公安部副部长，此前曾担任中共中央宣传部副部长等职务。
国资委前任主任蒋洁敏在2013年3月上任国资委主任后，因涉嫌严重违纪已于2013年9月被免去其领导职务。蒋洁敏此前曾任中石油(0857.HK)(601857.SS)董事长及董事职务，之后出任国资委主任及中共第十八届中央委员会委员。
去年8月，王永春因涉嫌严重违纪接受组织调查。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透4月16日 - 对于朝鲜近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
最初报导的震级为6.0级，随后美国地质调查局将震级下调至5.7。震源深度20公里，发生在瓦努阿图Santo岛西北大约250公里处。