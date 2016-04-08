江淮汽车与蔚来汽车推进新能源汽车等合作 规模约100亿元

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月8日 - 中国汽车大厂安徽江淮汽车股份有限公司(600418.SS)周四晚间公告称，其已与汽车研发企业--上海蔚来汽车有限公司签署期限为五年的合作框架协议，双方将全面推进新能源汽车、智能网联汽车产业链合作，预计整体合作规模约100亿元人民币。
公告称，双方计划首先从首款产品及制造方面作为合作的切入点，双方合作的首款产品为蔚来汽车首款批量生产的电动乘用车，预计将于2017年底上市。双方正在就该款产品的生产制造环节进行相关的商讨和商务谈判。
江淮汽车强调，合作规模100亿元主要是指基于框架协议涉及的双方合作项目投入的初步预计，不代表具体的投资计划，也不构成投资承诺。另外，此次框架协议的签订，暂时不会对公司今年业绩和财务状况构成影响。
蔚来汽车注册资本为2.55亿美元，从事高性能智能电动汽车研发。其母公司NEXTEV LIMITED由易车(BITA.N)创始人李斌、京东(JD.O)创始人刘强东、汽车之家(ATHM.N)创始人李想、腾讯(0700.HK)、高瓴资本、红杉资本、愉悦资本共同投资组建。
蔚来汽车主要专注于研发和用户体验，产品定位中高端，其技术研发团队在电动汽车和智能汽车领域具有丰富的行业从业经历。蔚来汽车目前尚处于初创期，相关产品仍处于研发阶段。
江淮汽车周四停牌，因将签署重要合作协议，该股周三收报11.84元。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。