江淮汽车与蔚来汽车推进新能源汽车等合作 规模约100亿元

路透上海4月8日 - 中国汽车大厂安徽江淮汽车股份有限公司(600418.SS)周四晚间公告称，其已与汽车研发企业--上海蔚来汽车有限公司签署期限为五年的合作框架协议，双方将全面推进新能源汽车、智能网联汽车产业链合作，预计整体合作规模约100亿元人民币。

公告称，双方计划首先从首款产品及制造方面作为合作的切入点，双方合作的首款产品为蔚来汽车首款批量生产的电动乘用车，预计将于2017年底上市。双方正在就该款产品的生产制造环节进行相关的商讨和商务谈判。

江淮汽车强调，合作规模100亿元主要是指基于框架协议涉及的双方合作项目投入的初步预计，不代表具体的投资计划，也不构成投资承诺。另外，此次框架协议的签订，暂时不会对公司今年业绩和财务状况构成影响。

蔚来汽车注册资本为2.55亿美元，从事高性能智能电动汽车研发。其母公司NEXTEV LIMITED由易车(BITA.N)创始人李斌、京东(JD.O)创始人刘强东、汽车之家(ATHM.N)创始人李想、腾讯(0700.HK)、高瓴资本、红杉资本、愉悦资本共同投资组建。

蔚来汽车主要专注于研发和用户体验，产品定位中高端，其技术研发团队在电动汽车和智能汽车领域具有丰富的行业从业经历。蔚来汽车目前尚处于初创期，相关产品仍处于研发阶段。

江淮汽车周四停牌，因将签署重要合作协议，该股周三收报11.84元。（完）