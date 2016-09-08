江淮汽车与大众汽车就成立新能源汽车合资企业可行性进行评估

路透上海9月8日 - 中国安徽江淮汽车股份有限公司(600418.SS)周三晚公告称，其与德国大众汽车(VOWG.DE)已初步达成合作意向，正就新能源汽车领域成立一家新的合资企业的前景和可行性进行评估。

公告指出，江淮汽车与大众汽车（中国）投资公司周三在德国签署谅解备忘录，并力争在五个月内商定并签署正式协议。

根据备忘录，双方以新能源汽车产品为基础，成立一家研产销一体的合资公司，在新能源汽车整车及零部件的研发、生产、销售、出行方案等领域开展全方位合作。根据对等合作原则，双方以现金及其他有形或无形资产各缴纳50%的初始注册资本。

在合作起始阶段，双方计划尽快基于已有的成熟平台，共建具有竞争力的产品组合，原则上，双方应尽其最大努力并投入各自的资源（包括现有及未来平台、技术及其它专业技能）以实现上述产品战略。江淮汽车愿意在有条件的前提下支持大众方面在中国实现碳排放与燃料消耗限值达标。

江淮汽车称，预计该备忘录不会对公司今年经营业绩和财务状况构成影响。如果双方合资合作能够顺利实施，预期会提升公司技术水平和品牌溢价能力，有利于满足消费者的需求，进一步开拓国内外新能源汽车市场。

对于中国汽车行业而言，此举亦意味着目前外资汽车公司在中国只能有两家合资公司的规定有望被突破。目前大众汽车分别与上汽集团(600104.SS)、一汽集团成立乘用车合资公司，即上海大众和一汽大众，这两家合资公司是国内前三大乘用车公司。

中国去年已超过美国，成为全球最大的纯电动汽车生产国。

江淮汽车周三临时停牌，因有重大事项公布，周二收报12.61元。公司股票今日将复牌。（完）