江淮汽车将向美出口2000辆电动轿车

路透上海9月2日 - 在美国豪华电动车厂商特斯拉(TSLA.O)的电动车风靡美国并出口中国后，中国汽车厂商江淮汽车(600418.SS)宣布，未来将向美国市场销售至少2,000辆电动轿车，并将合作研发符合美国市场标准的新一代电动车。

江淮汽车周二公告指出，公司已与美国GreenTech Automotive（GTA）公司签署电动车出口框架协议，GTA采购量不低于2,000辆江淮JAC 爱意电动轿车，并在美国市场销售。首批200辆已签署销售合同，总价为284万美元，江淮汽车在收到定金后75个工作日内完成发运。

协议指出，后续双方同意尽最大努力合作开发符合美国市场标准的新一代纯电动轿车IEV5(G5)电动车，GTA将在其位于密西西比州的工厂进行组装，并在美国销售此电动车。具体关于G5事宜，双方将另行签署合作协议。

GTA公司经营范围包括研发、技术管理和生产制造，主要产品包括高性能豪华跑车和新能源纯电动车。

江淮汽车周一收报13.35元，过去一个月累计下跌1.33%。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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