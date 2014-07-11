江淮汽车拟发股吸收合并江汽集团

路透上海7月11日 - 中国安徽江淮汽车股份有限公司(600418.SS)最新公告称，拟通过发行股份的方式吸收合并江汽集团，预估值约为63.98亿元，此外本次配套募资金的上限约5.96亿元。公司股票自7月11日起复牌交易。

刊登在上海证券交易所的公告并指出，江淮汽车拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份进行配套融资，发行价格为不低于9.11元/股，按照发行底价计算，配套募集资金的发行股份数预计不超过6,542.26万股。

上述重组完成后，江淮汽车的实际控制人仍为安徽省国资委。

江淮汽车表示，本次交易标的资产的预估值约为63.98亿元，按照调整后本次发行价格10.12元/股计算，本次发行股份数量约为6.32亿股，鉴于本次交易后江汽集团现持有的江淮汽车35.43%比例的股份将注销，本次交易实际新增股份约为1.77亿股。

公告并称，重组完成后江汽集团全部资产、负债、业务及与业务、资产直接相关的员工并入江淮汽车，江汽集团将予以注销；公司将集整车生产及汽车零部件业务于一体，将实现江汽集团汽车相关业务整体上市。

江淮汽车股票自2014年4月14日起停牌，停牌前收报10.20元人民币，此前一个月累计上涨9.92%。(完)

(发稿 吴芳; 审校 曾祥进)

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