江苏银行与德邦证券打造国内首只消费金融ABS基金--报载

路透上海3月17日 - 中国证券报周五报导，江苏银行(600919.SS)与德邦证券昨在上海宣布共同发起设立江苏银行--德邦证券消费金融ABS创新投资基金，该基金为国内首只消费金融ABS基金，规模200亿元人民币。

该基金将专注于消费金融领域，以Pre-ABS投资和夹层投资作为主要投资策略：一是在资产形成初期，以Pre-ABS的投资形式参与其中，全程把控基础资产的筛选、风控标准的制定以及产品结构的搭建，并获取基础资产与ABS标准资产间的利差收益；二是对ABS产品夹层进行直接投资，在风险可控的情况下赚取更高收益，发掘ABS夹层投资价值。

该基金的设立有利于推进消费金融生态圈的有序发展和价值挖掘，打造资产证券化市场全链条服务闭环。

报导称，消费金融是指向消费者提供消费贷款的现代金融服务方式。伴随中国居民可支配收入提高，80后、90后人群的消费意识及购物行为转变，以及普惠金融政策逐步推进，中国消费金融市场消费信贷比例正在逐步提升。

据中证报报导，根据中国人民银行公布数据，2016年国内消费信贷总规模22.6万亿元，占全国总信贷规模的20%左右，与国外成熟市场30%的比例存在一定差距，未来几年或将继续保持20%年复合增长率。

2016年，江苏银行完成包括全国首单票据收益权、不良资产收益权以及境外上市企业供应链金融资产证券化项目多个业内首单，开拓了多样化的创新业务模式。而德邦证券是国内ABS市场的领先者，去年其在交易所市场上累计发行企业资产证券化产品38只，发行规模663亿元，企业ABS发行数量和规模稳居行业第一位。（完）