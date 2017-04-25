江苏银行将加速轻资产转型 积极布局商业地产等大类资产

路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行(600919.SS) 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。

她在2017年中国资产证券化论坛年会上并指出，在商业银行面临的监管日趋严格的情况下，中小银行已在考虑经营模式的转变。

“我们会加快盘活自己原有的资产，从最初的CLO（贷款抵押证券）、消费贷款到表外融资盘整，二是调整结构，三是加速资产周转，真正实现轻资产运行，打造交易型银行。”她说。

她表示，江苏银行年初积极布置大类资产，看好商业地产、消费金融、商业地产、供应链、租赁债权等大类资产，也与市场先进机构成立了商业地产和消费金融两只ABS基金，以此让商业银行从前端创设资产、中端流动性支持、后段进行价值投资，未来全流程参与ABS产业链。

此前，江苏银行与德邦证券共同发起设立江苏银行--德邦证券消费金融ABS创新投资基金，该基金为国内首只消费金融ABS基金，规模200亿元人民币。

“表内外资产的周转，向轻资产交易行转变，对我们银行来说拓展大类资产的责任更重大，挑战也很大。”她谈到，商业银行以往非常关注主体评级，主体评级高的可以发债和贷款，但现在如果主体评级很高，但资产价格很低，也未必是个好的资产。

与此同时，类金融机构、地产公司、国有平台等向轻资产转型后，很多主体中的优质资产纷纷进行证券化模式操作，对商业银行原有的存量授信有空心化的危险。因此，通过ABS抢抓主体平台下的优质资产是防范风险好的措施。

中国央行金融市场司司长纪志宏日前在一论坛上称，深入推动中国资产证券化市场的健康发展，需坚持以“真实出售、破产隔离”为核心，切实发挥资产信用优势，避免资产证券化成为加杠杆的工具。（完）