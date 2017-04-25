江苏银行将加速轻资产转型 积极布局商业地产等大类资产

国海证券称私签交易事涉债券不存在违约风险 不计提减值准备
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行(600919.SS) 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
她在2017年中国资产证券化论坛年会上并指出，在商业银行面临的监管日趋严格的情况下，中小银行已在考虑经营模式的转变。
“我们会加快盘活自己原有的资产，从最初的CLO（贷款抵押证券）、消费贷款到表外融资盘整，二是调整结构，三是加速资产周转，真正实现轻资产运行，打造交易型银行。”她说。
她表示，江苏银行年初积极布置大类资产，看好商业地产、消费金融、商业地产、供应链、租赁债权等大类资产，也与市场先进机构成立了商业地产和消费金融两只ABS基金，以此让商业银行从前端创设资产、中端流动性支持、后段进行价值投资，未来全流程参与ABS产业链。
此前，江苏银行与德邦证券共同发起设立江苏银行--德邦证券消费金融ABS创新投资基金，该基金为国内首只消费金融ABS基金，规模200亿元人民币。
“表内外资产的周转，向轻资产交易行转变，对我们银行来说拓展大类资产的责任更重大，挑战也很大。”她谈到，商业银行以往非常关注主体评级，主体评级高的可以发债和贷款，但现在如果主体评级很高，但资产价格很低，也未必是个好的资产。
与此同时，类金融机构、地产公司、国有平台等向轻资产转型后，很多主体中的优质资产纷纷进行证券化模式操作，对商业银行原有的存量授信有空心化的危险。因此，通过ABS抢抓主体平台下的优质资产是防范风险好的措施。
中国央行金融市场司司长纪志宏日前在一论坛上称，深入推动中国资产证券化市场的健康发展，需坚持以“真实出售、破产隔离”为核心，切实发挥资产信用优势，避免资产证券化成为加杠杆的工具。（完）
(发稿 马蓉/李铮; 审校 曾祥进)
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
路透香港5月23日 - 香港主要物业代理--美联物业周二表示，截至周一为止今年以来一手私人住宅的注册金额已突破千亿港元，比去年上半年高出五成；该行预期，虽然金管局上周推出新一轮收紧物业按揭措施，但料一手住宅交投仍向好，上半年一手私人住宅注册金额可望创出半年新高。
路透北京5月23日 - 中国国务院周二发布意见，支持社会办医疗机构引入战略投资者与合作方，加强资本与品牌、管理的协同，探索委托知名品牌医疗实体、医院管理公司、医生集团开展经营管理等模式，进一步扩大市场开放。