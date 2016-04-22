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亚洲 | 2016年 4月 22日 星期五 14:13 BJT

江苏靖江一化工产品仓储点发生爆炸起火--新华社

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月22日 - 新华社报导，江苏省靖江市一化工产品仓储点周五发生爆炸起火。

报导称，火灾于9时许发生，伤亡情况尚不明确，火势尚未得到控制。新华网上的图片显示现场冒出浓浓黑烟。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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