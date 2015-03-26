江苏率先组建今年地方政府一般债券承销团 首批发行规模648亿

路透上海3月26日 - 中国江苏省财政厅周三稍晚公告，决定组建2015年该省一般债券承销团，成员目标数量不少于20家。同时公布的首批一般债券发行规模为648亿元人民币，期限包括三年、五年、七年和10年。

这是今年首家在中国债券信息网公布地方债发行信息的地方政府。上述四个期限的具体发行规模为129.6亿元、194.4亿元、194.4亿元和129.6亿元，占比分别为20%、30%、30%和20%。

据今年两会财政部报告，中国将建立一般债务和专项债务相结合的规范的地方债务举借机制。今年地方财政赤字5,000亿元，比上年增加1,000亿元，国务院同意发行地方政府一般债券弥补。此外国务院还同意新增发行地方政府专项债券1,000亿元，用于有一定收益的公用事业发展。

2014年财政部核准了4,000亿元地方债发行规模，其中上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元，占比不足三成。而今年地方政府债发行将全部采用自发自还模式。(完)

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(发稿 李宏薇；审校 林高丽)

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