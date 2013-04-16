江苏新增三例H7N9禽流感病例 中国全国病例增至66例

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透北京4月16日 - 新华社周二报导称，江苏新确诊3例人感染H7N9禽流感病例，至此中国H7N9禽流感病例增至66例。死亡14人。
报导称，根据江苏省卫生厅16日通报，江苏新确诊3例人感染H7N9禽流感病例。三人病情均较重。
以下为中国今年目前为止已确诊的禽流感病例分布情况:
总病例 其中死亡数
上海 24 9
江苏 20* 2
浙江 16 2
安徽 3 1
北京 1 0
河南 2 0
---- ---- ---- ---- ---- ----
总计 66 14
注:*为数据有更新.
新华社报导称，报告的确诊病例间未发现流行病学联系。病例的密切接触者均已采取医学观察措施，未发现异常。目前病例处于散发状态，尚未发现人传人。
中国国家卫生计生委表示，将与世界卫生组织共同组织“人感染H7N9禽流感防控联合考察组”，对疫情开展为期一周的联合评估，分析和研判疫情和防控工作，为下一步防控措施提供建议。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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