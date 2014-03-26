江苏射阳县长称农商行将确保储户利益不受影响

路透上海3月26日 -中国江苏射阳农村商业银行日前因“倒闭”谣言引发挤兑，射阳县长田为友周三就此表示，将确保储户的利益任何时候不受影响，射阳农商行任何时候都确保有充足的资金兑付。

田为友在射阳县政府网站上的视频讲话中指出，射阳农商行是银监会批准成立的国有控股银行，每一个储户的利益都受到国家的法律保护，射阳农商行的储户存取自由。

他还称，中国人民银行及农商行系统将确保储户的利益任何时候不受影响，县农商行任何时候都确保有充足的资金兑付。市县公安机关已介入调查，对制造谣言，传播谣言的人，坚决依法严厉打击。

中新网此前报导，本周一射阳农商行设在盐城环保产业园的一个网点，遭遇近千群众挤兑现金，经了解，这是由一则该行要“倒闭”的谣言引发的挤兑事件。该行随后启动大批量现金供应，保证储户兑付到位。

报导并指出，江苏射阳农村商业银行庆丰分理处所在的盐城环保产业园庆丰村，该村周边的盐东镇近年来发展了数十家担保公司，时有发生担保公司老板跑路的现象，当地居民对银行问题颇为敏感。(完)

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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