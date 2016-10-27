江苏省拟设立第二家省级AMC 以加快不良资产处置--银监局官员

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月27日 - 中国江苏省银监局副局长丁灿周四称，江苏银行业正加快不良资产处置和核销进度，2015年以来核销制造业不良资产504.9亿元人民币，其中今年前三季度核销制造业不良贷款377亿元。他并透露，目前江苏省正在成立第二家省级资产管理公司。
丁灿在银监会新闻发布会上并指出，在市场化处置不良资产方面，2015年以来江苏银行业通过打包转让、现金清收、证券化等方式处置制造业不良贷款378.4亿元。
在此过程中，对符合条件的相关企业开展债转股，如2015年9月，通过“现金清收＋留债＋以股抵债”处置方案化解二重镇江16亿元不良贷款，其中债转股13.53亿元。
在压缩过剩产能行业信贷方面，他表示，据不完全统计，今年1-9月江苏银行业压缩过剩行业表内外授信503亿元，并否决五大产能过剩行业授信申请166亿元。
路透此前从三名消息人士处获悉，中国银监会已放宽每省可设立一家地方资产管理公司（AMC）的限制，允许有意愿的省级人民政府增设一家地方AMC。
中国新一轮债转股方案于10月上旬出炉。国务院就降低企业杠杆率发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，债转股所需资金利用市场化方式和渠道筹集，实施机构不限于四大资产管理公司，鼓励地方金融资产管理公司和银行现有符合条件的所属机构等参与。（完）
(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。