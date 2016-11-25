版本:
中国
时事要闻 | 2016年 11月 25日 星期五 09:07 BJT

江西丰城电厂施工平台坍塌特别重大事故已造成67人死亡--新华

路透北京11月25日 - 新华社周四晚间报导称，江西宜春市丰城发电厂三期在建项目发生冷却塔施工平台坍塌特别重大事故。截至周四18时30分，事故已造成施工人员67人遇难、2人受伤。目前，救援工作正紧张进行。

报导称，事故发生后，正在国外访问的国家主席习近平立即作出指示，要求江西省和有关部门组织力量做好救援救治、善后处置等工作，尽快查明原因，深刻汲取教训，严肃追究责任。

"近期一些地方接连发生安全生产事故，国务院要组织各地区各部门举一反三，全面彻底排查各类隐患，狠抓安全生产责任落实，切实堵塞安全漏洞，确保人民群众生命和财产安全。"报导援引习近平称。

中国国务院总理李克强周四称，针对周四七时左右江西省宜春市丰城电厂三期在建冷却塔施工平台发生倒塌事故，要求当前要把救人放在第一位，争分夺秒抢救被困人员，全力以赴救治伤员，尽最大努力减少伤亡。（完）

(发稿 李文科; 审校 乔艳红)

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐