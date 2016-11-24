针对江西丰城电厂施工平台倒塌事故 李克强要求把救人放在第一位

路透北京11月24日 - 中国国务院总理李克强周四称，针对周四七时左右江西省宜春市丰城电厂三期在建冷却塔施工平台发生倒塌事故，要求当前要把救人放在第一位，争分夺秒抢救被困人员，全力以赴救治伤员，尽最大努力减少伤亡。

刊登在政府网的新闻稿援引李克强的话称，安全监管总局要牵头成立国务院工作组抓紧赶赴现场，指导和帮助地方做好人员搜救、伤员救治等相关工作，查明事故原因并依法问责。

他并称，进一步督促地方严格落实各领域安全生产责任，强化监管和防范措施，严防此类重特大事故再次发生。

中新社报导称，今日七时左右，江西省丰城市丰城电厂三期在建冷却塔施工平台发生倒塌。据现场救援人员透露，倒塌事故目前已确认40人遇难，现场正在紧张救援。据丰城政府网站介绍，江西丰城电厂位于丰城市西面石上村铜鼓山，厂区距丰城市区8公里，距南昌市约60公里。（完）