江西铜业有意收购嘉能可-斯特拉塔的秘鲁铜矿--消息

* 江西铜业在秘鲁已有业务

* 江西铜业可能与中铝或五矿资源联手

* 其他国际铜矿商兴趣不大--消息

* 嘉能可希望年底前完成交易

路透香港8月23日 - 江西铜业也加入对嘉能可-斯特拉塔(GLEN.L)秘鲁Las Bambas铜矿的求购者行列，该铜矿价值超过50亿美元，吸引了多家中资企业的兴趣，突显出中国政府急欲弥补供应缺口。

嘉能可的出售对中国而言恰逢其时。中国为全球最大铜精矿进口国，但根据最近的生产数据，其国内产量仅满足大约三分之一的需求。

江西铜业(600362.SS)为中国最大的铜生产商，一位消息人士称，该公司最终可能与中铝矿业国际3668.HK或五矿资源(1208.HK)联手收购，这两家公司也在对收购进行评估。消息人士称，也有可能是这三家公司共同联手。

消息人士称，如果江西铜业加入收购财团，其可能担任次要角色，并称财团也可能会寻求金融投资者的支持。

消息人士称，目前全球其他铜矿商对这次标售兴趣不大。由于本次磋商属秘密进行，所有消息人士均要求匿名。

嘉能可的秘鲁矿场预计从2015年起，至少五年内年产40万吨铜。

江西铜业已经在秘鲁有布局。该公司持有Northern Peru铜矿项目40%权益，该矿场预计2014-16年之间开始投产。

嘉能可已经发出9月中的第一轮竞标邀请。嘉能可同意出脱LasBambas矿场以换取北京当局同意其并购斯特拉塔。

根据与中国商务部在4月的协议，嘉能可需在2014年8月底之前找到买家，但嘉能可执行长格拉森博格本周表示，他希望在今年底就可达成协议。

消息人士说，中铝正与高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)研究竞标事宜，而五矿资源则是找上花旗集团(C.N)和美国银行(BAC.N)。

嘉能可、五矿资源和江西铜业对此均不愿置评。

花旗及美银也拒绝评论，高盛及摩根士丹利则尚未立即做出回应。(完)

(编译 李婷仪 审校 郑茵/田建华)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。