江西铜业买入阿尔巴尼亚一铜矿项目的权益

中国3月进口俄罗斯煤炭跳增 因停止从朝鲜进口--海关数据
路透北京4月25日 - 中国海关总署周二公布的数据显示，3月中国自俄罗斯的煤炭进口量跳升至近三年高位，因2月开始不再从朝鲜进口。
路透伦敦5月9日 - 土耳其金属贸易公司EkinMaden旗下的Nesko称，包括中国最大的精炼铜生产商江西铜业(600362.SS)在内的财团已买入Nesko MetalSanayi ve Ticaret旗下阿尔巴尼亚铜矿业务的50%权益，作价6,500万美元。
Nesko在阿尔巴尼亚的铜矿开采业务的铜矿石年产能为60万吨。
江西铜业将持有Nesko的48%权益。北京铁总物通国际贸易有限公司和北京迈创环球贸易有限公司将各持1%的权益。(完)
(编译 白云; 审校 王冠中)
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路透香港4月25日 - 消息人士对路透表示，香港银行业监管机构正在就中国辉山乳业的一笔2亿美元贷款询问贷款机构。目前监管当局正在试图厘清辉山乳业混乱的财务状况。
路透北京4月25日 - 中国股市沪综指周二缩量收升。分析师指出，雄安新区概念股大幅反弹带动今日大盘震荡上涨，但力度偏弱，成交量继续萎缩。由于金融监管措施对市场冲击余波仍在，料指数难以出现大幅反弹，大盘或将在目前区域内反复震荡盘整。