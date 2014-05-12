江西铜业买入阿尔巴尼亚一铜矿项目的权益

路透伦敦5月9日 - 土耳其金属贸易公司EkinMaden旗下的Nesko称，包括中国最大的精炼铜生产商江西铜业(600362.SS)在内的财团已买入Nesko MetalSanayi ve Ticaret旗下阿尔巴尼亚铜矿业务的50%权益，作价6,500万美元。

Nesko在阿尔巴尼亚的铜矿开采业务的铜矿石年产能为60万吨。

江西铜业将持有Nesko的48%权益。北京铁总物通国际贸易有限公司和北京迈创环球贸易有限公司将各持1%的权益。(完)

(编译 白云; 审校 王冠中)

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