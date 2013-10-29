江西铜业称明年精炼铜产量料持平

瑞安房地产合营投得武汉地块 出资额预计为14.1亿元人民币
路透香港1月24日 - 业务在中国内地的瑞安房地产周二称，其合营公司投得武汉一幅土地，该公司的出资额预计约14.1亿元人民币。
路透昆明10月29日 -中国最大的精炼铜生产商--江西铜业一名高层主管周二表示，该公司2014年精炼铜产量可能再次持平，因废铜供应吃紧。
江西铜业(0358.HK)(600362.SS)副总经理吴育能指出，2014年中国精炼铜消费量料将增加约6%，因中国城镇化计划将支撑需求。
吴育能接受路透电话采访时表示，该公司2014年精炼铜产量料持平于约120万吨，与2013年和2012年相同。
吴育能称，目前该公司(2014年)产量计划为120万吨，因废铜供应没有增加。
吴育能还表示，包括江西铜业在内的中国炼厂2014年可能总共出口约50万吨精炼铜，与今年水准相当。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
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