江西铜业或因废铜供应吃紧减产

路透香港4月24日 - 中国最大精铜制造商江西铜业(0358.HK)一名高层主管指出，江西铜业最快可能5月将被迫减产，因金属价格下跌抑制中国废铜进口引发国内供应短缺。

中国每年近600万吨精炼铜产量中，有三分之一为废铜加工，而废铜价格又是跟着铜价走。铜价今年以来大跌15%连带压低废铜价格，促使海外废铜供应商减缓销往中国。

中国国内产量减少，可能导致精炼铜进口增加。此外，中国冶炼厂今年的精炼铜出口或许不会达到50万吨目标。中国是全球最大精炼铜生产国及消费国。

“我都把我的业务员全赶出去收货去，”江西铜业副总经理吴育能说。

“国内的供应非常紧张。我恐怕我们要被迫减产，”他说。

他并未明确指出减产幅度。江西铜业上月设定今年的产量目标是112万吨。

中国北方一家较小铜厂商的经理说，受废铜供应减少影响，他的公司已经减产10-20%。该经理要求匿名，因其未获授权谈论减产。

吴育能说，废铜供应太成问题了，以致他晚上都睡不着觉。

“如果铜价上涨，废铜供应情况会好些。如果铜价继续下跌，供应就会变得越来越紧张，”他说，并补充说当伦敦金属交易所(LME)期铜价格低于每吨7,500美元时，废铜供应商就不愿卖出。

LME指标三个月期铜周二跌破每吨6,800美元的一年半低点。上海期铜则触及近三年低位。

吴育能表示，江西铜业目前的废铜和半加工铜材库存能满足大约五天的生产，正常水平为10天，如果库存降至满足三天生产的水平，公司可能不得不开始关闭设备。

**污染问题**

中国政府加大控制污染的力度，也是废铜供应趋紧的一个原因。

自从海关3月初开始加强检查以来，中国的低品位废铜进口商订单削减了逾五分之一。

进口减少，导致中国国内废铜价格上涨。在国内市场，目前废铜较精炼铜现货价格仅贴水700元人民币左右，大约是最近几个月1,500元水平的一半。

贴水缩窄，使得铜生产商更加难以弥补精炼成本。

中国北方的一家生产商的销售经理表示，该生产商关闭了一座年产20万吨的设施，正在对其加以改造，使用铜精矿代替废铜作为原料。

吴育能表示，由于国内需求过去一个月上升，以及铜棒与铜管的大型生产商目前产能全开，所以当前铜价下滑并未反映中国的实际消费情况。

他预测，由于中国城镇化以及电力行业增加投资，今年中国精炼铜消费增长6%以上。2012年增幅低于5%。

他预测，LME铜价在当前季度可能涨至每吨8,000美元。(完)

(编译 李婷仪/艾茂林/张涛; 审校 蔡美珍/隋芬)

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