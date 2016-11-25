江西丰城电厂施工平台坍塌事故已造成74人死亡 2人受伤--新华（更新版）

路透北京11月25日 - 新华社报道称，关于江西省宜春丰城电厂三期扩建工程Ｄ标段冷却塔平桥吊倒塌。截至周四22时，确认事故现场74人死亡，2人受伤。

报道称，目前，工作人员已核对确认了68名遇难者身份信息。确认身份的遇难者年龄最小的23岁，最大的53岁。