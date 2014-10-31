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时事要闻 | 2014年 10月 31日 星期五 18:17 BJT

江西三名小学生遭砍杀 一死两伤

路透北京10月31日 - 新华社报导称，周五江西省发生小学生遭砍杀事件，一名八岁男孩当场身亡，另外两名小学生伤势严重，正在医院抢救。

疑犯为一名4月刚刚刑满释放者。疑犯在三名小学生放学回家的路上实施砍杀，随后逃亡附近山林。

（完）

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