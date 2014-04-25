嘉实外汇通业务获批 个人投资者海外直投将破题--报载

路透北京4月25日 -上海证券报周五报导称，嘉实基金已获证监会和外管局的双重批准，推出一项名为“外汇通”的业务。投资者可借道嘉实，在经过资质审核后，开展离岸不动产、股权、债权、证券和其他收益权项目的海外直投。

这意味着，囿于监管而长期无法实现放开的个人投资者海外直投或将破题，同时其也成为近期继“沪港通”之后，监管层扶持境内资本“走出去”的又一尝试。

“该业务(外汇通)或将通过嘉实基金旗下子公司嘉实财富的定制账户服务实现。”报导称，根据公司资料，2012年嘉实财富创立了定制账户，根据投资者的风险定位和投资意愿提供个性化投资服务。

目前，嘉实已获得开展“外汇通”业务的首批外汇直投额度，此额度与QDII(合格境内机构投资者)额度独立。

报导并引述一位已出海置房的投资者称，借道嘉实外汇通实现海外直投，投资者将不受个人外汇额度每人每年5万美元的限制；同时换汇汇率与主权基金一致，优于QDII和个人换汇汇率。

此外，报导并指出，尽管海外基金直投还未正式推出，但嘉实与海外基金公司也已谈得差不多，“经过谈判，与嘉实合作的某全球知名资产管理公司已免除其旗下基金的申购、赎回、转换等交易费用，嘉实仅向投资者收取定制账户管理费用。”（完）

(发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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