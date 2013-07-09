嘉实基金上报新兴市场双币分级债券基金方案

路透上海7月9日 - 据中国证券报周二报导，嘉实基金管理公司近期已上报新兴市场双币分级债券型基金方案，该产品有望成为国内市场上首只双币分级基金。

报导称，嘉实双币分级债券型基金将分为两类份额，其中优先份额为美元募集份额，六个月开放一次，获得约定收益率；进取份额为人民币募集份额，封闭两年，获得支付优先份额本金和约定收益之后的剩余资产。该基金将主要投资于海外新兴市场债券。

目前，国内共有73只分级基金，规模超900亿元。在市场中，分级基金的主流分级模式是采用财务杠杆模式，即低风险的优先份额获得超过1年期定存的约定收益，高风险的进取份额获得支付优先份额本金和约定收益后的剩余资产。为使优先份额更具吸引力，采用财务杠杆设计的分级基金设定的约定收益往往较高，因此进取份额要承担较高的融资成本，影响其可能的投资收益。

由于优先份额的约定收益远高于当期银行一年期美元存款利率（当前境内银行美元1年期存款利率普遍低于1%），甚至可达到后者的三倍，双币分级债券型基金的优先份额将为国内的美元客户提供颇有吸引力的低风险投资理财工具。

报导还指出，近期，证监会陆续批准浮动费率基金、定期支付型基金、黄金ETF（交易所上市基金）等创新产品，多空分级基金、QDII（境内合格机构投资者）分级基金、分级ETF等创新产品也在审批中，行业创新步伐正在加快。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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