嘉士利完成向鼎睿再保险发行可转债 伙拍复星觅国内外并购

东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透香港12月17日 - 中国本土品牌最大饼乾制造商--嘉士利集团有限公司(1285.HK)周四称，该公司完成向复星国际(0656.HK)旗下鼎睿再保险发行总值2,000万美元可换股债券，并伙拍复星以产业基金方式在国内外寻找并购投资。
嘉士利副主席谭朝均在记者会上表示，该公司的优势在于拥有国内庞大销售渠道以及一支优秀的管理团队，结合复星的海外知名度及投资实力，相信可以为中国市场引进更多外国品牌烘焙食品。
“中国尤其是80后的年青人，对进口食品需求快速增长。”他说，“嘉士利未来将协助产业基金投资的外国品牌开拓中国大陆市场。”
嘉士利首席财务官邱仲珩称，产业基金的最终规模为10亿元，目前已有3-4间潜在收购对象，主要为国内外的巧克力、糖果、蛋糕等企业，预计内部投资回报率超过20%，与嘉士利本身的净资产回报率相若。
他并称，产业基金对投资对象的培育期一般为三年，退出方式包括向嘉士利出售相关股权或投资。
嘉士利周三晚间公布，完成向鼎睿再保险发行2,000万美元之三年期可换股债券，所得款项悉数投入与复星成立初始规模1.5亿元人民币之产业基金，嘉士利占出资额89.1%。
倘若鼎睿再保险悉数行使兑换权，将持有嘉士利最多7.49%的股份，为第三大股东。可换股债券的年息率为4%，换股分三年进行，每年的换股价分别为4.8港元、5.12港元及5.8港元。
嘉士利周四收升3.49%，报3.85港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。