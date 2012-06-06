G7须在中国之外另觅欧元区救星

图为2012年5月16日拍摄于法兰克福的欧元标志雕塑。寄望中国救助欧元区的七国集团(G7)想必需要另寻救星，因为今年中国的重心日益集中在国内问题。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

* 中国仍在抗击2008-09年4万亿经济刺激项目的影响

* 领导人换届之前,中国的重心仍在国内

* 去年遭EU和IMF拒绝要求後,中国热情不高

* 中国已经在采取措施支撑经济

* 新兴市场国家状况不及2008-09年时

记者 Nick Edwards 编译 李春喜/肖群英/石冠兰

路透北京6月5日电---寄望中国救助欧元区的七国集团(G7)想必需要另寻救星,因为今年中国的重心日益集中在国内问题.

G7决策者和部分20国集团(G20)成员周二将举行紧急电话会议,商讨如何解决欧债危机问题.这表明全球对欧元区内部问题带来的威胁提高了警戒度.两周之後,G20也将在墨西哥举行峰会.

"问题是,G20能够想办法让中国提早决定应该做点什麽吗?我对此表示怀疑,"荷兰国际集团(ING)驻新加坡的首席经济学家和亚洲经济研究主管Tim Condon表示.

中国近期对於获得市场准入、保证和科技转让等长期目标不愿再勉强自己.2011年10月欧盟和国际货币基金组织(IMF)官员要中国提供纾困资金时,中国曾提出上述要求作为交换,但遭到拒绝.

在10年一度的领导人换届前的最後几个月,中国日益将重心放在国内.这意味着只有发生雷曼破产那样的信心崩溃,并重创全球贸易和导致中国上千万人失业,才可能让中国改变主意.

"中国完全为应对今年国内复杂的形势而牵扯了精力.如果有什麽决定恰好有利於欧洲,皆大欢喜,但要求中国做出份外的贡献...我不太相信G20峰会上会有什麽团结一致的时刻,"Condon表示.

上次这样团结的时刻是在2008年末,当时全球金融系统信心崩溃,迫使各国央行开始大举印钞,G20国家承诺到09年初推出总额约5万亿(兆)美元的经济刺激计划,以支撑经济.

中国推出的4万亿元人民币(6,350亿美元)经济刺激方案起到了至关重要的作用,该项目在2008年末宣布,2009年推出.作为对全球经济增长贡献最大的国家,中国对企业活动的支持实际上一直持续到2010年,但也给国内带来了巨大的政治成本.

**投机和腐败盛行,通胀攀升**

"中国2008年实施的刺激计划导致了广泛的投机、腐败和通胀.中国不希望再采取类似举动,"独立分析师谢国忠指出.

中国的刺激政策得到极宽松货币政策的支持,这助长了疯狂的房地产投机,主要城市房价在大约12个月内飙涨了一倍;地方政府的债务规模激增至10.7万亿元人民币,并推动消费者物价指数(CPI)增幅蹿升至三年来高位.

随後两年中国采取紧缩行动,但几乎未能让通胀重归牢笼,在北京当局开始再度放松经济政策以缓解增长放缓之际,通胀是一个隐忧.

自2011年秋季以来,中国已三次调降银行存款准备金率,总共调低存准率150基点至20%,估计共释放出1.2万亿元人民币可供放贷.

中国还降低税负,大幅简化行政流程,加快基础设施投资审批,为部分家庭消费项目提供补贴,推动金融改革,以保住经济增长.

但北京当局对再度出现放松过大过快,导致新一轮物价上涨,威胁社会稳定的可能性保持警惕.

高通胀曾是政局紧张的前奏,在领导层权力交接前夕,执政党会竭力避免这种情况发生.

**中国施以援手的能力受限**

在2008-09年金融危机期间,中国出口突然滑坡导致约2,000万农民工失业,这是政府推出4万亿投资计划背後的动因.目前中国经济或许正在放缓,但劳动力市场供应更加紧张,薪资水平上升,而雇主难以招到员工.

这些因素使得北京当局格外难以对影响全球市场的国际重大事件作出慷慨承诺,尽管外界满怀期望中国会这样做.

巴西将在6月18-19日墨西哥举办的下次20国集团(G20)峰会上,呼吁采取协调行动化解欧债危机.

另有亚洲一位G20官员周二告诉路透,G20或敦促德国扩大财政支出,因G20目前考虑鼓励较强经济体重启刺激模式以支撑全球经济增长.

由於内外需求不振,中国经济或录得自1999年以来最慢年增速,限制了中国政府为他国提供援助的能力,也降低了亚洲邻国的经济成长前景.

印度1-3月录得近10年来最疲弱的季度增速,巴西勉强在去年最後三个月录得微幅增长,为新兴市场对世界经济的支撑力度投下疑虑.

尽管最近路透调查预计中国今年经济增速料为8.2%,这相比陷入衰退的欧洲或足够亮丽,但却非常接近许多经济学家认为的可以创造足够就业岗位的最低增长水平.

上次EFSF首席执行官雷格林和IMF在北京求助是在2011年10月,尽管与那时相比欧元区的事态没有任何进展,不过中国的经济却明显恶化了.

投资亚洲的私募基金Themes Investment Management的共同创始人Kenneth Courtis表示,这对於全球政策制定者、商界领袖和投资者而言都是坏消息,他们本指望中国会成为今年经济增长主力.

Courtis指出,中国政府不愿再推出2009年那种大规模刺激举措,让人们从政策角度出发大为忧虑.

"他们越来越迫切希望的是中国政府释出明确信号,表示将采取有力举措支持经济...目标是确保中国今明两年取得8-9%的增长率,"Courtis对路透表示.(完)

--译文审校 艾茂林/程琳

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