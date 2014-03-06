吉祥航空正与波音、空客洽谈订购逾20架飞机--董事长

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京3月6日 -中国上海吉祥航空股份有限公司董事长王均金周四表示，正在与波音公司(BA.N)、空中客车公司(AIR.PA)洽谈订购逾20架飞机。
王均金在两会（全国政协和人大会议）间隙对路透表示，这些飞机将用于均瑶集团即将筹建的一家廉价航空子公司。目前尚未决定购买机型。
吉祥航空是均瑶集团旗下全资控股航空公司。(完)
(发稿 方燕；编译 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。