ST济柴获注中石油集团旗下金融资产 估值约755亿元人民币

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月6日 - 中国济南柴油机股份有限公司(000617.SZ)周一晚间公告披露重组方案，其拟与实际控制人中石油集团进行资产置换，后者以旗下多项金融资产注入上市公司，估值约755亿元人民币。同时，*ST济柴拟定向增发募集至多190亿元的配套资金。
公告称，通过本次交易置出原有盈利能力较弱的资产，置入优质金融资产，上市公司将实现业务转型；能够有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力，为整体经营业绩提升提供保证。
公告显示，*ST济柴以截止5月底的所有资产与负债与中石油集团旗下中油资本进行资产置换，置出资产评估值为4.6亿元。置入和置出资产的最终交易价格由评估机构出具并经国资委备案。
置入置出资产的差额由*ST济柴向中石油集团增发股份和支付部分现金作为对价，其中支付现金部分为60.36亿元，发行价为每股9.88元。
中油资本旗下拥有中油财务28%股权、昆仑银行77.10%股份、中油资产100%股权、昆仑金融租赁60%股权、专属保险40%股份、昆仑保险经纪51%股份、中意财险51%股权、中意人寿50%股权、中银国际15.92%股权和中债信增16.50%股份。
*ST济柴拟向中建资本、航天信息(600271.SS)、中国航空发动机集团、北京燃气、国有资本风险投资基金、泰康资产、海峡能源、中海集运(601866.SS)、中信证券(600030.SS)(6030.HK)和中车金证等10家机构投资者增发股份筹集配套资金，用于支付置入资产现金对价以及对昆仑银行、昆仑金融租赁和昆仑信托增资等，每股发行价为10.81元。
中建资本是中国建筑(601668.SS)的全资子公司；北京燃气为北京控股(0392.HK)全资孙公司；国有资本风投基金是由国新（深圳）投资、建信资本和深圳投资控股公司等上月刚共同组建的基金，该基金认缴出资额为1,000亿元。
本次交易的独立财务顾问为中信建投证券和中金公司(3908.HK)。
*ST济柴自4月中旬开始停牌，筹划资产重组事宜，停牌前收报12.91元。因重组文件需经深圳证交所事后审核，公司股票将继续停牌。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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