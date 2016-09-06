ST济柴获注中石油集团旗下金融资产 估值约755亿元人民币

路透上海9月6日 - 中国济南柴油机股份有限公司(000617.SZ)周一晚间公告披露重组方案，其拟与实际控制人中石油集团进行资产置换，后者以旗下多项金融资产注入上市公司，估值约755亿元人民币。同时，*ST济柴拟定向增发募集至多190亿元的配套资金。

公告称，通过本次交易置出原有盈利能力较弱的资产，置入优质金融资产，上市公司将实现业务转型；能够有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力，为整体经营业绩提升提供保证。

公告显示，*ST济柴以截止5月底的所有资产与负债与中石油集团旗下中油资本进行资产置换，置出资产评估值为4.6亿元。置入和置出资产的最终交易价格由评估机构出具并经国资委备案。

置入置出资产的差额由*ST济柴向中石油集团增发股份和支付部分现金作为对价，其中支付现金部分为60.36亿元，发行价为每股9.88元。

中油资本旗下拥有中油财务28%股权、昆仑银行77.10%股份、中油资产100%股权、昆仑金融租赁60%股权、专属保险40%股份、昆仑保险经纪51%股份、中意财险51%股权、中意人寿50%股权、中银国际15.92%股权和中债信增16.50%股份。

*ST济柴拟向中建资本、航天信息(600271.SS)、中国航空发动机集团、北京燃气、国有资本风险投资基金、泰康资产、海峡能源、中海集运(601866.SS)、中信证券(600030.SS)(6030.HK)和中车金证等10家机构投资者增发股份筹集配套资金，用于支付置入资产现金对价以及对昆仑银行、昆仑金融租赁和昆仑信托增资等，每股发行价为10.81元。

中建资本是中国建筑(601668.SS)的全资子公司；北京燃气为北京控股(0392.HK)全资孙公司；国有资本风投基金是由国新（深圳）投资、建信资本和深圳投资控股公司等上月刚共同组建的基金，该基金认缴出资额为1,000亿元。

本次交易的独立财务顾问为中信建投证券和中金公司(3908.HK)。

*ST济柴自4月中旬开始停牌，筹划资产重组事宜，停牌前收报12.91元。因重组文件需经深圳证交所事后审核，公司股票将继续停牌。（完）